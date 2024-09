Love Everlasting 2 – Non si è mai troppo vecchi per scoprire l’amore

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 8 settembre 2024) A distanza di più di un anno torna la seriedi Tom King e Elsa Charretier, pubblicata in Italia da Bao. Nel primo numero, del quale vi abbiamo parlato alla sua uscita, abbiamo visto Joan Peterson innamorarsi diverse volte, prima diche c’era qualcosa di ben più complicato dietro a questi suoi continui nuovi amori. Andiamo insieme acosa sapranno riservarci l’autore statunitense e la disegnatrice francese con2:Sveglia per2 – Tom King; Elsa Charretier – BAO Publishing Quando non è amore Joan Peterson si ritrova alla fine degli anni ‘60, più precisamente nel 1963, un’annata strana, ma non per la medio alta borghesia americana che viveva un periodo abbastanza spensierato. In questo contesto giovanile, Joan si diverte, è spensierata e si gode il momento.