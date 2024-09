Louis Vuitton Cup 2024 quando si recuperano regate rinviate con Luna Rossa-Alinghi? Le nuove date

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Prima la pioggia. Poi il vento leggero. Alla fine, dopo numerosi tentativi, il comitato dia Barcellona ha deciso di cancellare il programma di gare di oggi, domenica 8 settembre, dellaCup, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. Oggi doveva chiudersi il round robin con i verdetti, ma le ultime tre gare sono statee saranno recuperate con ogni probabilità nella giornata di domani, lunedì 9 settembre. Si attende l’ufficialità . Il motivo è legato al vento leggero sotto il limite minimo di 6.5 nodi. Leda recuperare sono: Orient Express-Ineos Britannia,e New Zealand-American Magic, oltre all’eventuale spareggio.