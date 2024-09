Le altre di C svolta inattesa a Trapani | ecco chi allenerà i siciliani fino a giugno 2025

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ unadel tuttoquella arrivata ache ha annunciato il nome dell’allenatore che guiderà la squadra sicilianaal termine del campionato. Nessun nome altisonante o dal curriculum già consolidato come quelli contattati nei giorni scorsi perché a mister Aronica, ormai ex tecnico della Primavera, è bastato sbancare Crotone per strappare la confermaal termine della stagione. Ad annunciarlo il presidente Antonini che meno di una settimana fa aveva esonerato l’allenatore Alfio Torrisi, capace di portare in maniera trionfale lo scorso anno la squadra in Serie C, affidando subito dopo la guida pro tempore all’allenatore della Primavera. Nulla di tutto questo perché tramite il proprio sito internet il club siciliano ha annunciato la permanenza di Salvatore Aronica alla guida dela fine stagione.