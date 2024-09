L’Avis in cerca di donatori | Vogliamo fare di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Il ritorno dalle ferie, soprattutto il mese di settembre, in generale è periodo di riflessioni. È così anche perComunale Macerata. Che lancia un appello ai futuridopo che la segreteria dell’associazione ha analizzato e fornito i dati relativi ae donazioni nel corso dei primi otto mesi di questo 2024. Numeri buoni, sì ma non buonissimi. E non soddisfacenti per l’associazione volontari italiani del sangue del capoluogo. Gaetano Ripani (nella foto), presidente della sezione, riconfermato lo scorso giugno per un altro quadriennio, fa il quadro del momento chesta attraversando. "Abbiamo chiuso il 2023 con un piccolo incremento rispetto all’anno prima – sottolineaRipani – e in questi mesi del 2024 siamo in linea con i numeri precedenti. Diciamo che manteniamo i nostri standard, ma in relatà confesso che vorremmo che si facesse di più".