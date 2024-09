Lascia la borsa sulla sedia | spariti soldi e Rolex

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) I predoni del centro sono sempre pronti a entrare in azione, approfittando della minima disattenzione dei clienti di negozi e ristoranti delle vie dello shopping più frequentate. Così è stato pure venerdì sera, quando una famiglia di turisti in vacanza all’ombra della Madonnina è stata derubata dellacontenentee undel valore di 10mila euro. Il colpo è andato in scena poco dopo le 20 a un tavolo del locale "Five Guys" di via Dante. Stando a quanto emerso, un quarantatreenne croato, in città con moglie e figlio per trascorrere alcuni giorni di relax, è andato in bagno,ndo incustodita la: dentro c’erano 350 euro e l’orologio di pregio. Al suo ritorno, non ha trovato più nulla. Si è guardato intorno per provare a intercettare chi se l’era presa, ma ormai i ladri erano già lontani.