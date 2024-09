La decima di Carboni | Ma questa vittoria è di tutto il quartiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Il rettore biancoverde Maurizioha trasformato quest’estate la sua casa nel quartier generale di Porta Sant’Andrea, dove studiare strategie per vincere Giostra. Ogni giovedì cena con i giostratori, il capitano e l’allenatore. E alla fine, anche se ha dato fondo alla sua dispensa, ne è valsa la pena. Maurizioha conquistato la sualancia d’oro. Un trofeo che gli fa superare nell’albo d’oro dei rettori Giuseppe Municchi e lo porta al pari di Faliero Papini e Giancarlo Felici di Porta del Foro. Sopra di lui adesso solo Ezio Gori di Porta Santo Spirito che vanta 13 lance d’oro. 39 lance per il Sant’Andrea e 10 personali per il rettore Maurizio, che valore hanno? "Quando abbiamo vinto è stato bellissimo. Una sensazione unica: è stato bello alzare la lancia dal palchetto in Piazza Grande ed emozionante entrare in Duomo tra due ali enormi di gente.