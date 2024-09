Khelif contro Elon Musk | Ha promosso una campagna contro di me mia madre è finita in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) L’algerina Imaneha vinto la medaglia d’oro nella boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi, non senza polemiche. Aveva affrontato in uno dei match l’italiana Angela Carini, che dopo pochi secondi era scesa dal ring in seguito a un colpo ricevuto e ritenuto “troppo forte”. Da lì si è creata una diatriba, con alcuni esponenti di spicco che si sono schierati a favore della Carini; questo perché laveniva detroppo mascolina. Tra le personalità a sostegno dell’italiana c’è stato, proprietario di X (ex Twitter), che aveva scritto sul suo social: Gli uomini non hanno nulla a che fare nello sport femminile, seguito dall’hashtag #IStandWithAngelaCarini. La pugile algerina aveva deciso, dopo le Olimpiadi, di denunciare per cyberbullismo aggravato, Donald Trump e la scrittrice J.K. Rowling.