In Giappone il budget difesa più alto di sempre I dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 8 settembre 2024) In molti, a cominciare dalla Germania del cancelliere Olaf Scholz, hanno promesso cambi di passo nella spesa militare, ma, mentre svariate capitali non hanno dato seguito alle loro parole e Berlino non abbia chiarito se, dopo il fondo speciale da 100 miliardi per il 2022-27, continuerà a spendere a tali ritmi, Tokyo ha annunciato ildellapiù grande della sua storia. Ora la parola alla Dieta (il Parlamento). Sono stati stanziati 57 miliardi di dollari, per un aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente (che, a sua volta, era stato protagonista di una sensibile crescita).