Genitori ostaggi del figlio | Siete morti che camminano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Quasi vent’anni di vessazioni, minacce, aggressioni e telefonate minatorie. A metterle in atto un uomo di 49 anni, che ha reso la vita dei suoi familiari – il padre anziano, la madre e la sorella, residenti a Bellaria Igea Marina – un vero e proprio incubo. Maltrattamenti, violenza e prevaricazione sono diventati la quotidianità per la famiglia, che ha subito abusi fisici e psicologici per quasi due decenni. Una violenza, quella del 49enne, che sembra non avere una ragione specifica, anche se i suoi comportamenti sarebbero stati accompagnati in alcuni casi da richieste di denaro. Ciò che è certo è che l’uomo ha ripetutamente agito con estrema brutalità nei confronti dei propri familiari, instaurando un clima di terrore costante nella casa.