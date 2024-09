Festival del Cinema di Venezia top flop sul red carpet | Sveva vince la sfida 10 Sienna Miller scivola NC

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 8 settembre 2024) Ildeldisi è chiuso con la cerimonia di premiazione, che ha avuto luogo nella serata conclusiva della kermessetografica, il 7 settembre 2024. Nel corso delle diverse serate, attrici e attori, dal calibro internazionale e non, hanno percorso il reddella manifestazione, mostrando dei look mozzafiato, ma non sono mancanti, nemmeno, tra i diversi protagonisti, gli scivoloni di stile.Alviti, madrina promossa – Voto 10Alviti è stata scelta per ricoprire il ruolo di madrina deldi2024 e, fin dalla sua prima apparizione al Lido, l’attrice ha saputo mostrare il suo gusto in fatto di stile.