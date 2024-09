Denunciate tre donne per atti osceni e quattro persone per possesso di armi a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Sorpresi a esercitare la prostituzione in prossimità di aree frequentate da minori, trovate anchesenza giustificato motivo I Carabinieri dihanno denunciato tre cittadine romene perin luogo pubblico. Lesono state sorprese a esercitare la prostituzione in strada, indossando abiti succinti, in prossimità di aree frequentate da minori. L’azione è stata condotta nell’ambito di controlli volti a contrastare tali comportamenti nelle zone sensibili della città. Nel corso delle stesse operazioni,– tre cittadini italiani e una nigeriana – sono stateper ilingiustificato diimproprie. Tra gli oggetti rinvenuti durante i controlli ci sono un coltellino a scatto, una roncola, un paio di forbici, un martello di sicurezza frangi vetro e un coltello a scatto. Tutti gli strumenti sono stati sequestrati dai Carabinieri.