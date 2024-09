Da cosa dipendono i tic di Vincent Lindon? La verità raccontata dall’attore

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 8 settembre 2024) Nel discorso di accettazione della Coppa Volpi alla migliore interpretazione maschile per Jouer avec le feu a Venezia 204,ha ringraziato a lungo giuria e pubblico. Parlando apertamente dei suoi tic, dei piccoli scatti col viso, acuiti dall’emozione del momento. Lo accompagnano da quando era bambino e, come raccontato da persone a lui vicine,da un trauma infantile: la separazione dei suoi genitori.negli ultimi anni si è imposto per i suoi ruoli drammatici e ha vinto a Cannes e il César per La legge del mercato nel 2015. Nell’ambito del programma di France 2, Un jour un destin, un amico intervistato ha detto: “Sono tic emotivi. Da quello che ho capito, i tic sono arrivati ??quando i suoi genitori si sono separati. Ha sofferto molto per questo, perché aveva l’impressione di non far più parte di nessuna delle due famiglie“.