Castellana Grotte | domani la conclusione di Start today Ottava edizione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 8 settembre 2024) Di seguito il comunicato: Sarà ladi giornate fatte di tanto lavoro, entusiasmo e creatività, e sarà una serata di grande musica come tutte quelle organizzate dall’associazione musicale “Nino Rota”, associazione identitaria di un territorio – quello di– ricco di appassionati di musica e di artisti pronti all’innovazione. Lunedì 9 settembre 2024, alle 20:30 nella Villa Comunale Tacconi disi terrà la serata/concerto conclusiva dell’di “”, la fabbrica della canzone d’autore che mette in luce i talenti pugliesi e che costituisce una porta per il futuro per tutti quelli che intendano avvicinarsi alla musica da professionisti.