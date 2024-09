Bullo e spacciatore botte e aggressioni a dieci coetanei Arrestato a 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Imola, 8 settembre 2024 –, minacce di morte, tentata estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: sono solamente alcuni dei capi d’imputazione per un giovane italiano di 17che è statodai carabinieri. La sua condotta criminale si è susseguita per diversi mesi, forse, e ha avuto come vittime una decina di suoi, fra cui una ragazza minacciata a più riprese di morte. Ora il minorenne è indagato dalla Procura dei minori di Bologna (sette capi di imputazione) ed è stato portato in una struttura della giustizia minorile. A pesare è anche una tentata estorsione perpetuata a quanto sembra ai ddi un ragazzo, suo debitore, per un vecchio acquisto di hashish non pagato. E in materia di droga, per l’appunto, dovrà rispondere anche di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per fatti successi tra Casalfiumanese e Imola.