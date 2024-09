Basket 3×3 | Italia alle semifinali delle finali di Women’s Series 2024 da prima del girone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) L’si è qualificata per ledi3×3. La squadra azzurra, a Hangzhou, è riuscita a ottenere due vittorie e una sconfitta neldi qualificazione, e per tale motivo si è riuscita a collocare al primo posto dello stesso. Il tutto è accaduto dopo che, allasfida del primo giorno, è arrivata la sconfitta contro la Spagna per 21-14; una Spagna che, va detto, ha portato un roster a forte trazione olimpica. Le azzurre, poi, si sono imposte sulla Cina Under 24 con un netto 21-12. La vera sorpresa, però, la squadra di Andrea Capobianco l’ha messa a segno nei confronti del Canada, formazione di indubbia forza con le sorelle Plouffe al loro interno. 18-15 il finale, e se nella partita di mezzo Spreafico era stata la protagonista, qui lo sono diventate Consolini e Trimboli.