‘Ariostea in fiera’ tra luci e ombre | Due giorni con il segno meno Dita incrociate nelle prossime ore

(Di domenica 8 settembre 2024) Massimiliano Celia è partito da Latina, Lazio, il muso del camion puntato su Ferrara, piazza Ariostea. Su un piedistallo, poggiato alla bancarella, c’è un cinghialotto imbalsamato. Nello stand una montagna di salami e formaggi. "Soprattutto pecorino", precisa, la mano ad indicare l’insegna ’Le specialità del bosco’. "La gente ha pochi soldi in tasca, non spende", mastica amaro. Come lui altri colleghi. Sarà la crisi del commercio, sarà che ancora molti sono rimasti al mare allungando la stagione. Musi lunghi ieri mattina tra gli ambulanti diin, seconda edizione, quattrodi esposizioni, street food e spettacoli. Oggi l’ultimo atto. C’è chi è tornato, dopo il boom dello scorso anno, e denuncia però di aver trovato ben altro scenario. Come Antonio Mangano e Luca Cipolla, calabresi. Il loro paese è a mille chilometri di distanza, Corigliano, mar Ionio.