A quale coalizione dico no | i paletti di Carlo Calenda a Cernobbio

(Di domenica 8 settembre 2024) "Noi siamo all'opposizione e abbiamo il dovere di collaborare con le altre opposizioni per cercare soluzioni. Alcune volte ce le facciamo, come sul salario minimo, altre volte no. Ma quel che è certo è che Azione non entrerà in unain cui non ci sono idee chiare su come affrontare la transizione energetica, superando il Green Deal, optando per il nucleare, e sulle riforme, che è un tema ineludibile che si sta declinando male. L'autonomia è un errore del Governo e non risolve il disastro del sud, dovuto al fatto che vengono elette classi dirigenti incapaci di gestire": così il leader di Azione,Â, intervenendo al Forum di.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev