Vuelta 2024 tappa 20 | bis di Dunbar Ordine d' arrivo e classifica generale

(Di sabato 7 settembre 2024) Picon Blanco (Spagna), 7 settembre- La20 dellaporta la carovana da Villarcayo a Picon Blanco dopo 172 km. Con ben 7 GPM da scalare, la frazione viene da molti indicata come quella regina della corsa spagnola, ma il doppio colpo di ieri di Primoz Roglic, a meno di colpi di scena, ha di fatto chiuso i giochi per la maglia rossa. In realtà, un intoppo bello grosso per lo sloveno c'è, perché la sua Red Bull-Bora-Hansgrohe è alle prese con un virus: Daniel Felipe Martinez è costretto al ritiro, mentre Aleksandr Vlasov e Nico Denz naufragano. Sarà per questo motivo o semplicemente per la voglia di non rischiare, ma fatto sta che il punto esclamativo del leader non arriva: a domare l'ultima salita dellaè Eddie, che si regala la sua personale doppietta mentre gli altri big della graduatoria si sfidano a colpi di scatti sterili.