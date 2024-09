Ucraina Zelensky | Ho un piano per far finire la guerra lo farò vedere a Harris e Trump

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) L’avvicendamento di Joe Biden è alle porte e Volodymyrgià si rivolge al suo successore. Ovvero, a entrambi i candidati della corsa per la Casa Bianca: «Ho preparato une spero che avrò occasione di farlosia a Biden sia ai candidati per la presidenza Usa, Kamalae Donald, per avere un back e un riscontro. Noi vogliamo delle garanzie». Ila cui fa riferimento il leader ucraino, in un’intervista registrata durante il Forum di Cernobbio, riguarda la fine del conflitto sul territorio di Kiev. «Si tratta – aggiunge – non solo di armi, ma anche di questioni importanti globali. Parliamo di un pacchetto concreto di difesa. E se lo avremo sarà un forte deterrente per la Russia e per poter terminare laalle condizioni diplomatiche».