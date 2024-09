Tromba d’aria Marina di Grosseto sindaco chiede stato calamità

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 7 settembre 2024)DIdidi, ilAntonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato una richiesta formale che sarà presentata alla Regione Toscana per il riconoscimento dell’evento calamitoso verificatosi adigiovedì 5 settembre. Con unache si è abbattuta sulla zona costiera causando danni agli stabilimenti balneari. In una giornata di allerta meteo con codice arancione. Riconoscimento dell’evento calamitoso, sottolinea il Comune di, per la successiva attivazione delle necessarie misure di sostegno economico a favore dei privati che hanno subito danni. Nelle scorse ore, fa il punto il Comune toscano, una violentaha colpito la zona costiera, causando disagi e gravi danni ad alcuni stabilimenti balneari.