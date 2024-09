Tragico incidente finisce con l’auto in mare | un epilogo terribile

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 7 settembre 2024) Social.conin: un – Questa mattina, sabato 7 settembre 2024, un signore anziano è deceduto al porto di Formia dopo che la sua auto è finita in. Le prime ricostruzioni indicano che il pensionato potrebbe aver avuto un malore mentre era al volante, il che ha causato la perdita di controllo del veicolo e il successivoin acqua. Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio a una vera leggenda Leggi anche:Nettuno, il marito della gemella sopravvissuta rompe il silenzio