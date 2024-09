Sinner va in finale agli Us Open vince in tre set il match di boxe-tennis con Draper

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024)va inUsin tre set ildicon. Ha vinto in tre set: 7-5 7-6 6-2. È sempre più numero uno del mondo. Jannikva inUs. La sua primaa Flushing Meadows. La secondadi uno Slam, la prima è stata in Australia a gennaio dove ha vinto. Ora potrebbere il suo secondo slam. Che sarebbe anche il secondo del 2024 come Alcaraz. La primadi un italiano nello Slam degli Stati Uniti. Italiano nel senso di uomo. Perché Pennetta lo ha vinto, peraltro battendo inRoberta Vinci. Ha vinto la batta col peso massimo Jack. È stato un incontro di, giocato a una potenza e a una velocità mostruose. I primi due set sono stati un mix micidiale di potenza. Un colpo io, un colpo tu. Come spesso gli accade, l’italiano ha mostrato nervi d’acciaio nei momenti decisivi.