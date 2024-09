Sinner in finale US Open 2024 come cambia ranking e quanto guadagna

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – Jannikinagli US. L’azzurro, con la vittoria in semiin 3 set contro Jack Draper, si assicura un posto indomenica 8 settembre. Affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12.ildiil numero 1 del mondo?blinda ulteriormente la prima posizione nelin vista deldi stagione con oltre 3000 punti di vantaggio sul tedesco Alex Zverev, che sale al secondo posto davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al serbo Novak Djokovic, giù dal podio. L’altoatesino, con il biglietto abbondantemente timbrato per le Atp Finals, va a caccia del sesto titolo stagionale, il 16esimo di una carriera decollata nell’ultimo anno.