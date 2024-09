Scoprire i vigneti delle Langhe da un singolare punto di vista Racconto di un volo in mongolfiera

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 7 settembre 2024) L'appuntamento all'alba al campo di decollo permette di assistere alle operazioni di gonfiaggio dellae di godere di una luce spettacolare. Segue poi un briefing con il pilota certificato, e poi tutti a bordo del cesto di vimini per il decollo in mezzo aidi Barolo. E poi su, su sopra un tappeto dai mille colori, dolci declivi punteggiati da castelli. Il fascino deline? dettato dal vento, per questo l’itinerario non e? prevedibile, come neanche il luogo esatto del morbido atterraggio. A terra, il "battesimo del" si festeggia con la colazione dell'aeronauta a base di prodotti locali come vino spumante metodo Martinotti; salame crudo, toma piemontese, nocciole tostate a km0, pere Nashi disidratate e grissini artigianali.