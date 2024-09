Schianto mortale sotto il cavalcavia | muore giovanissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Bergamo, venerdì 6 settembre, un tragico incidente stradale ha causato la morte di Simone Monzio Compagnoni, un giovane di 33 anni residente a Canonica d’Adda. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:20 in via per Grumello,ildell’asse interurbano. La dinamica dell’incidente La vittima stava viaggiando in sella a uno scooter Honda Foresight in direzione di Bergamo, quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sbandato nel tentativo di evitare una Fiat 500 che si stava immettendo sulla superstrada. Al momento, non è ancora chiaro se ci sia stato un vero e proprio impatto tra lo scooter e l’auto, poiché quest’ultima non presenta danni evidenti. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il motociclista abbia colpito prima il veicolo o se abbia battuto la testa direttamente sull’asfalto.