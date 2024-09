Rimorchio si sgancia dall’auto sulla Secante di Cesena | i vigili del fuoco salvano un cavallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Questa mattina intorno alle 7.30, un veicolo che trasportava unè rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato lungo ladiin direzione di Rimini, all’altezza del chilometro 7. Pare che durante la marcia, ilsi siato, finendo col ribaltarsi. Sul posto sono interventi idel, che hanno liberato il, rimasto bloccato all’interno del vano. L’animale è in ogni caso fortunatamente rimasto illeso ed è stato trasportato al maneggio di destinazione con un altro mezzo idoneo. RAVAGLIA 07/09/24INCIDENTE TRASPORTO CAVALLIL’operazione è stata coordinata dal conducente dell’auto, che è anche il proprietario del, un uomo di 66 anni che non ha riportato conseguenze dall’incidente.