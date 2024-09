Rabiot quale futuro? Mamma Veronique detta le condizioni|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-07 14:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Un’estate davvero singolare, quasi surreale, quella vissuta da Adriendopo l’inaspettata separazione dalla Juventus. L’ex “pretoriano” di Massimiliano Allegri al 7 settembre continua ad essere un lusso assoluto nella lista degli svincolati che comprende ancora tantissimi nomi degni di nota. Conclusi gli impegni con la nazionale francese agli ultimi Europei, il classe ’95 ha iniziato un periodo di vacanze che evidentemente non si è ancora concluso e che potrebbe protrarsi per un tempo indefinito. L’ex giocatore del Paris Saint-Germain non ha infatti risposto alle sollecitazioni giunte dalla sponda rossonera della Milano calcistica, che ha fatto un pensiero concreto nelle ultime ore della finestra di mercato estiva per completare la propria mediana.