Quando gioca Sinner la finale degli Us Open 2024 | orario e dove vederla in tv

(Di sabato 7 settembre 2024) New York, 7 settembre- Il momento tanto atteso è quasi arrivato. Jannikha l'occasione di vincere il secondo torneo del Grande Slam della sua carriera, nonché il secondo di questa strepitosa stagione dopo l'Australianportato a casa lo scorso 28 gennaio. Per la prima volta, l'altoatesino è arrivato fino allaUs: prima di questa edizione, non era andato oltre i quarti disui campi in cemento di Flushing Meadows. Il numero uno del mondo, che si presentava al torneo di New York con tanti punti interrogativi, legati al contraccolpo che avrebbe potuto causare la comunicazione pubblica della positività per due volte al clostebol, si è sbarazzato nell'ordine di Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Christopher O'Connell, Tommy Paul, Daniil Medvedev e infine di Jack Draper.