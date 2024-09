Poste venduti gli ex uffici Via al recupero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Finalmente qualcosa si muove. Stiamo parlando dell’immobile di via Clara Maffei al civico 9, per anni occupato daglipostali. Si è concluso con successo il bando per la vendita dell’immobile, pubblicato a giugno da Europa Gestioni Immobiliari Spa del gruppoItaliane: dopo oltre dieci anni di abbandono, si pensa a un nuovo futuro per il palazzo. "Ci auguriamo ora che si possa arrivare rapidamente a chiudere il passaggio di proprietà per iniziare subito un confronto con la nostra amministrazione – ha dichiarato la sindaca Elena Carnevali – e giungere così a risolvere una situazione di degrado e disagio che ha fortemente pesato sui residenti di quella zona". Per il momento, non è stato fatto nessun nome.