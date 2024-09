Postazioni di bike sharing rimosse Inutilizzate da tempo e costose

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Annunciate come una svolta ambientale, per anni ledidi piazza della Vittoria sono state dei piccoli totem inutili, perché le biciclette non c’erano più. Ieri le colonnine del servizio sono state smantellate. Una promessa mantenuta dall’assessora alla mobilità Alice Moggi che, di fronte alla sollecitazione di un cittadino, "Quando toglieranno questa schifezza inutile?" si è impegnata a intervenire. E lo ha fatto con qualche leggero ritardo dovuto alle ferie estive, ma inper la Festa del Ticino. Le, che si trovano in diversi punti della città, erano state installate all’epoca dell’amministrazione Cattaneo per dare una svolta green alla città e agevolare gli spostamenti. Introdotte con notevole entusiasmo, però, non hanno conquistato i pavesi, ma neppure gli studenti e i turisti.