Polizia municipale sei chili di droga sequestrata grazie ai cani

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDuee mezzo difiutati solo questa estate, sei da maggio dello scorso anno fiutati e poi sequestrati dagli agenti. E ancora devono completare l’addestramento. Non manca il lavoro per i tredel gruppo cinofilo della