Olimpia lampi di Mirotic per superare Brescia

(Di sabato 7 settembre 2024) Nuovo scrimmage di allenamento per l’che ieri ha affrontato. Quattro periodi in cui il punteggio è stato riciclato ogni quarto, con i biancorossi che nel totale hanno vinto 90-63. Note offensive interessanti per, mentre Causeur è rimasto a riposo. Impegno dimezzato per Dimitrijevic che ha giocato solo parte del 2° tempo. Per la nuova Germani di coach Poeta in evidenza il talento di Della Valle, Rivers e Ivanovic, oltre al solito Bilan sotto canestro. Domani i milanesi affrontano a Vigevano (ore 18) l’Hapoel Gerusalemme nel Memorial Bottacin, mentre l’11 settembre la Germani affronterà ala Virtus Bologna per il Trofeo Ferrari. Sandro Pugliese