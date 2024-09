MotoGP Pecco Bagnaia deluso | dopo la partenza è stato un disastro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Solo un secondo posto pernella sprint race a Misano. Il campione del mondo in carica ha chiuso alle spalle di Jorge Martin e si è allontanato ulteriormente nella classifica piloti. L'italiano della Ducati ha pagato il sorpasso in. "Non sono assolutamente contento, ci ho provato ma Martin frenava forte.laun, ho perso la prima posizione ed èdifficile", sono state le prime parole di. "Ci ho provato fino alla fine, ma la gomma non ne voleva sapere. Ho deciso di mollare per gestire, èun peccato perché tutto è dipeso dalla. Abbiamo comunque dato il massimo, ho perso tre punti ma la gara è domani", conclude ai microfoni di Sky Sport.