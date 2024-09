L’ennesimo capolavoro della sinistra francese | no a tutto e premier di destra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo l’ultimo tango a Parigi con la scelta di Emmanuel Macron di nominare primo ministro il gollista Michel Barnier c’è da aspettarsi di. L’aggrumarsi di polemica politica, rivolta sociale, malessere esistenziale potrebbe fare ripiombare la Francia nel caos. La gauche grida al tradimento, al furto delle elezioni. In effetti era arrivata prima, ma questo non basta: devi trovare degli alleati, altrimenti non entri nemmeno in campo. Il Nouveau Front Populaire, egemonizzato da France Insoumise, non ha mai trattato: o noi o niente. Risultato: niente. E allora l’esitocrisi è abbastanza sconcertante. Perché rimette il Rassemblement National al centroscena politica, esattamente il contrario dell’obiettivo di Macron, che grazie all’intesa tecnica con il Nouveau Front Populaire era riuscito a sbarrare la strada all’estremauscita vittoriosa alle Europee.