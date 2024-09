La pratese Matilde Gonfiantini e la Miss Toscana Ofelia Passaponti tra le 40 che si contenderanno Miss Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Numana 7 settembre 2024 – La prima scelta è stata fatta. Le aspiranti al titolo di2024 da 220 sono passate a 40. Sono le ammesse all’Academy che nella prossima settimana vedrà impegnate in una scuola di talento queste ragazze tra le quali saranno scelte le quindici finaliste. Le magnifiche quindici il 22 settembre siil titolo di bellezza più prestigioso in questa che è l’edizione numero 85 del concorso più longevo del nostro Paese. Nelle qualificate c’è una, la ventiquattrennedi Prato, che nel gruppo delle quaranta affiancherà laeletta pochi giorni fa a Castelfiorentino, la 24ennedi Siena.era qualificata di diritto alla fase successiva come tutte leregionali.