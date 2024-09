La festa è Insieme Quando solidarietà fa rima con sport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Tutto pronto a Castelfiorentino per un’altra edizione di, la manizione organizzata dalla Poliiva I’Giglio e dall’Associazione Agricoltori Castelfiorentino e dedicata a, volontariato, agricoltura e associazionismo che ogni anno si svolge nell’area parco di viale Roosevelt dalle 16 alle 19. Tuttavia, a causa delle pessime previsioni meteo per domani è stata rinviata a domenica 15 settembre. La Poliiva I’Giglio darà la possibilità di provare alcune disciplineive come atletica leggera, boxe, bocce, calcetto femminile, ginnastica artistica, karate e difesa personale, kickboxing, podismo, tennis, padel, survival e beach volley. Fra le novità di quest’anno il baskin, il calcetto mascile, lo hata yoga – yoga posturale, la chinesiterapia – massaggi olistici, il parkour e una rappresentativa dei karma boys (squadra di calcio Gruppo Riabilitativo DSM).