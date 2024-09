Inter infortunio Zielinski | le condizioni del centrocampista

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Allarmein casa. Piotrè stato costretto ad uscire anzitempo nel match di Nations League tra Scozia e Polonia per un problema al tallone. Il polacco era appena rientrato in gruppo dopo aver saltato l’esordio in campionato a Marassi contro il Genoa a causa di un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. “Ho avuto un piccolo problema ad un tallone e ho chiesto il cambio. Quando mi sono accorto che stava succedendo qualcosa, ho detto all’allenatore: ‘Fra cinque minuti cambiami’. Adesso mi sembra che vada tutto bene” ha dichiaratoai media polacchi. L'articolo: ledelCalcioWeb.