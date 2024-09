Incontro Meloni-Zelensky Ecco cosa si sono detti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 7 settembre 2024) Trenta minuti. Questa la durata dell’bilaterale che si è svolto a Cernobbio tra la presidente del Consiglio Giorgiae il presidente ucraino Volodymyr. Entrambi gli esponenti politici coinvolti hanno rilasciato ai giornalisti che li aspettavano al varco commenti molto positivi sull’esito del bilaterale, senza però addentrarsi nello specifico sui temi affrontati durante lo stesso. “Quel che non deve accadere è pensare che il conflitto possa essere risolto abbandonando l’Ucraina al suo destino. La decisione di sostenere Kyiv è in linea con l’interesse nazionale dell’Italia e non cambierà mai”, è stato il commento di