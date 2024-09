Happyend | l' intervista a Neo Sora tra cinema e politica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 7 settembre 2024) Grazie ad una visione critica e ben definita, Neoè una delle promesse delGiapponese e internazionale. La nostrain occasione del suo film, presentato alla Mostra deldi Venezia 81. Neoè un regista che fin dalla scorsa edizione della Mostra deldi Venezia si è fatto notare con il suo Ryuichi Sakamoto Opus, concerto intimo di uno dei compositori per ilpiù celebri conosciuti, nonché padre del regista, all'epoca da poco scomparso.torna ora nella sezione Orizzonti con, lungometraggio di finzione che racconta di un prossimo futuro in una Tokyo che però ricorda molte altre città del mondo, una terra dove il nazionalismo e la xenofobia impattano come una calamità sulle giovani generazioni. Il film segue infatti le vicende di un gruppo di