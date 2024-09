Gli italiani dovrebbero ricordare che nulla è per sempre neppure l’Unità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 7 settembre 2024) La sensazione netta e? che ci siamo adagiati come Paese sugli allori. Ormai l’Unita? d’Italia sembra che sia un processo scontato e irreversibile. Come quel marito che ha fatto tanto per convincere la propria amataa sposarlo, con un corteggiamento lungo, contrastato e difficile, con mille difficolta? anche da parte delle famiglie di appartenenza e che una volta sposato, con tanti figli, ritiene l’amore della moglie acquisito, e la trascura pensando al lavoro e alle esigenze materiali, fin quando non si accorge che lei lo tradisce e rimane basito perche? non se lo sarebbe mai aspettato, cosi? il Paese rischia di svegliarsi e ritrovarsi spaccato in due, percorso da disordini e disagi imprevisti.