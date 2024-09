Frattesi l’arma in più | Inter e Italia sorridono Inzaghi ha le idee chiare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Daviderappresenta il jolly che l’e l’utilizzano, in modi diversi, per conseguire un medesimo risultato: mettere in cassaforte gol importanti. FATTORE DECISIVO – Che sia con l’o con l’, Davideè una costante. Il calciatore azzurro rappresenta un uomo di cui le due squadre si servono come un elemento importante per gli inserimenti e l’attitudine al gol. Con la Nazionale, il classe 1999 si è ritagliato un posto da titolare nel contesto tattico di Luciano Spalletti, sfruttando l’aderenza del suo tipo di calciatore alle preferenze del tecnico toscano per quel settore del campo. Diverso è il discorso per quanto riguarda l’di Simone, con la presenza di Nicolò Barella a precludere una titolarità fissa dell’ex Sassuolo.