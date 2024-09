Fanatici dell' Isis volevano compiere un attentato contro il Papa in Indonesia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) Un sospiro di sollievo da parte di tutto il mondo. La poliziana ha infatti arrestato sette persone che avrebbero pianificato unFrancesco durante il viaggio del Pontefice in Asia e Oceania. La squadra antiterrorismoa polizia nazionalena Detachment-88, ha riferito che le sette persone sono stata arrestate tra il 2 e il 3 settembre, a Giacarta, nelle città periferiche di Bogor e Bekasi, nella provincia di Sumatra occidentale e nella provinciae isole Bangka Belitung.   Il portavoce di Detachment-88, Aswin Siregar, ha dichiarato che le indagini sono ancora in corso e non è ancora stato stabilito se i sette arrestati si conoscano o siano membria stessa cellula terroristica.