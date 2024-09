Caso Sangiuliano parla l’ex marito di Maria Rosaria Boccia | Non lo invidio non può immaginare quello che passerà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Svolta nelche vede per protagonisti Gennarodopo le dimissioni del ministro della Cultura. Ma la vicenda potrebbe riservare ancora dei risvolti inattesi. Intanto, lei rilascia una lunga intervista a In onda su La7 in cui espone il suo punto di vista su quanto accaduto. Quasi contemporaneamente, nella serata di venerdì 6 settembre,della donna spara a zero contro di lei, intervistato da Paolo Del Debbio su Rete4. Le sue sono parole durissime e inquietanti.Leggi anche:pubblica la mail che “non esisteva” Il video dello sfogo deldella“Non sono stupito e nonneanche il ministro perchéchenon se lo può neanche