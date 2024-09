Calcio italiano in lutto addio a una vera leggenda

Leggi tutta la notizia su tvzap

Cesare Poli, ex calciatore del Cagliari e figura centrale nelrio scudetto conquistato dai rossoblù nel 1970, è scomparso all'età di 79 anni. Nato il 26 settembre 1944 a Breganze, in provincia di Vicenza, Poli è stato uno dei membri cruciali della squadra sarda, anche se non sempre titolare. Nella stagione che portò al titolo, scese in campo in undici occasioni, dando un contributo fondamentale alla vittoria del club. Cesare Poliin. Cesare Poli ha avviato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Lanerossi Vicenza, dove ha dimostrato fin da subito una notevole determinazione e versatilità.