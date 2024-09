Bersani alla Festa del Fatto | Cosa direi a Schlein? Sei sicura che il Pd è vaccinato dal renzismo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Pier Luigi, ospite delladelquotidiano in corsoCasa del Jazz di Roma, è intervenuto nel panel “Le grandi riforme: premierato e autonomia” (rivedi l’integrale) assieme a Gianfranco Viesti e Massimo Villone, intervistato da Veronica Gentili e Giacomo Salvini. Proprio rispondendo a una domanda di Salvini sul rientro di Renzi nell’alveo del campo progressista,ha detto: “Dire si o no a Schleni? Io le farei un’altra domanda: seiche il Pd èdal? Se seifai come ti viene. Ma sei?” Poi continua: “Lì c’era un disegno politico che circolava con una circolazione extracorporea, il progetto era fare del Pd la Forza Italia dei tempi moderni, tagliando le radici di tutte le sinistre. Siamo sicuri di essere vaccinati? A me preoccupa questo. Io non partirei da qui, partirei dal percorso, poi strada facendo si vede.