Addio Fiorella uno schianto tremendo ti ha portato via insieme al tuo sorriso

(Di sabato 7 settembre 2024)Monni, 40 anni, di Orune, è deceduta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20:30, lungo la statale 389, a pochi chilometri dal centro abitato. La donna, alla guida della propria auto, è finita fuori strada per cause ancora da accertare, schiantandosi violentemente contro un grosso albero. L’impatto è stato devastante, distruggendo completamente la parte anteriore del veicolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno collaborato con il personale medico e sanitario per estrarre la donna dalle lamiere. In condizioni critiche e affetta da gravi politraumi, Monni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita. Purtroppo, nonostante i tentativi del team medico, la donna non è sopravvissuta.