Accusato di tentato omicidio a Sassari | arrestato a Orio al Serio al suo rientro in Italia

(Di sabato 7 settembre 2024)al. Un 42enneno è statonella serata di giovedì 5 settembre all’aeroporto dial, con l’accusa di: secondo gli inquirenti sarebbe uno degli autori di una violenta aggressione nei confronti di un 62enne in un bar dilo scorso 19 luglio. Come ricostruito da “La Nuova Sardegna” gli inquirenti hanno seguito i suoi spostamenti e lo hanno fermato appena sbarcato dall’aereo, didall’estero dove si era recato per sottoporsi a un intervento chirurgico.