Werner Herzog è il più puro artista del nostro tempo regista è riduttivo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ieri era l’ottantaduesimo compleanno di, che ai miei occhi – occhi di innamorato da quando avevo tredici anni, e per giunta occhi di innamorato geloso, via via che vedevo moltiplicarsi i suoi ammiratori ritardatari e spesso superficiali – è il più(diresarebbe) del. L’ho festeggiato leggendo Guida per i perplessi, la nuova edizione aggiornata delle sue conversazioni con Paul Cronin, appena pubblicata da minimum fax. Di solito non amo quando i registi parlano della loro opera. O sono affabulatori così irresistibili e ragionatori così articolati che a momenti ti fanno sentire superflui i loro film (modello Orson Welles); o sono così parsimoniosi ed evasivi sulle cose essenziali che quasi finiscono per indispettirti (modello Alfred Hitchcock). Ma conè diverso.