Volo Ryanair Cagliari-Palermo resta senza equipaggio notte in aeroporto per i passeggeri

(Di venerdì 6 settembre 2024) Hanno passato laini 176delFR1009 delle 23.35 per, cancellato verso le 3 dopo essere stato posticipato alle 2,30. "Prima ci hanno detto che c'era un problema di maltempo - racconta uno deicon famiglia e figli minori al seguito - poi una volta che ci hanno fatti uscire dal gate ed eravamo pronti a salire sull'aereo in pista abbiamo scoperto che non c'erano i piloti e gli assistenti diperché, pare, avessero finito il turno che prevede un massimo di tot ore di. Praticamente in pista c'era un aereoe nessuno aveva previsto il rimpiazzo".L'assistenza del personale SogaredynCosì i 176hanno iniziato la loro odissea nello scalo di-Elmas assistiti dal personale della Sogaredyn che ha fornito loro brandine e acqua.