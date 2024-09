VIDEO – Inter votato il gol del mese Dalla vittoria con l’Atalanta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Con la fine di agosto arriva anche il momento dei premi del. L’ha pubblicato i voti dei tifosi sul gol delle prime settimane di campionato, il risultato su X. RIASSUNTO – Dopo le prime tre partite di campionato è tempo dei voti per i premi del. Fino ad ora l’ha vinto due partite contro Lecce e Atalanta e pareggiato con il Genoa al Ferraris. Sette punti per il primo posto che in questo momento vale molto poco, ma che comunque è un segnale importante ai miglioramenti della Juventus mostrati nelle settimane di Serie A. Oggi il club nerazzurro ha pubblicato i voti relativi al gol di agosto. Il primo @BetssonSport #GOTM della stagione se lo aggiudica Nicolò B-A-R-E-L-L-A ?#Forzapic.twitter.